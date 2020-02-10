Похвалите бухгалтеров, они устали от постоянных насмешек

Бухгалтеры устали от постоянных нападок и оскорблений в прессе и соцсетях. Неужели никто не может сказать что-то хорошее о людях этой профессии, интересуются в Красном уголке бухгалтера?

«Напишите кто — нибудь хорошее про нашу профессию, может о ком-то добрый отзыв напишет. Ну неужели наша профессия достойна насмешек и издевательств? Может кто — то статью видел с положительным отзывом о нас, так пришлите ссылку очень хочется понимать, что нас кто — то и где — то ценит»

Оказалось, что не все так грустно и есть люди, которые ценят бухгалтеров:

«Здрасьте, я Ваня и я финдир. Мне везет с бухгалтерами. Начиная с проекта, где без блестящего профи не смог бы сделать и половины задач. И заканчивая женой. Которая любовь, тыл и счастье» «Я не бухгалтер, но бухгалтер — человек очень нужный. Есть „просто бухгалтер“ — этот человек берет на себя рутину, все посчитать, не забыть, не потерять, не пропустить. Фея цифр. И есть „мой“ бухгалтер, это тыл, защита от рисков, планирование поведения в бизнесе». «Я HRD.Нанимала главбухов — все были прекрасные, а двое — так просто звёзды. Неуважение к профессии бухгалтера это — просто профессиональная безграмотность»

Впрочем, как верно замечают участники обсуждения, неучи и профи есть в любой профессии. Так же как порядочные и непорядочные люди.

«Работодатель. К сожалению, есть негативный опыт от совместной работы с глав.бухом: завышенное самомнение о себе, как специалисте, нежелание развиваться в профессии в связи с изменившимися реалиями, неудержимая жадность и наглость. Но! Спасибо тем, кто является действительно специалистом в своей области. Вы, однозначно, важный советник руководителя, который помогает порой не „наломать дров“ в бизнесе»