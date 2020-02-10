Нелепые аргументы инспекции, чтобы заблокировать счет

Инспекция провела выездную проверку и доначислила компании больше 63 млн руб. И приняла обеспечительные меры (заблокировала операции компании в банке). На каком основании она это сделала? Инспекция заявила, что компания:

– применила схему дробления бизнеса;

– не пускала инспекторов в помещения;

– не предоставила документы по требованию;

– несколько раз приезжала с адреса на адрес;

– получила значительные доначисления.

Всё это, по мнению инспекции – причина заблокировать операции компании в банке. Ладно, не будем давать оценку качества юридического образования сотрудников налоговой.

Компания пошла в суд. Суд решил отменить обеспечительные меры. Почему?

– Инспекция применяет обеспечительные меры, если есть причина считать, что компания максимально затруднит исполнение решения инспекции о доначислениях. Но в описанном случае у инспекции не было оснований об этом заявлять.

– Инспекция заявляет, что компания раздробилась, не предоставила документы по требованию, несколько раз переезжала? Это не говорит о том, что взыскать доначисленные деньги будет невозможно.

– Компания получила значительные доначислений? Ну это тоже не говорит о том, что взыскать эту сумму не получится.

– У компании снизились объемы выручки, увеличился долг по кредитам? Это нормальная практика для бизнеса.

– Инспекция не проанализировала дебиторку (она вообще отказалась признавать дебиторку имуществом), запасы, нераспределенную прибыль общества. Хотя перед тем, как применять обеспечительные меры и блокировать счёт, обязана было это сделать, ведь накладывать запрет на отчуждение имущества можно последовательно в отношении:

— недвижимости;

— транспортных средств, ценных бумаг;

— иного имущества;

— сырья, материалов, продукции.

И только если всего этого не хватает, чтобы покрыть сумму доначислений, можно накладывать запрет на деньги на счету. Инспекция в описанном случае заблокировала счет компании просто «от балды», потому что ей так было удобно. А скорее – из мести.

Суды поддержали компанию. Дело № А17-6430/2018.