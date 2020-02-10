СЗВ-ТД можно формировать в бесплатной версии 1С

Заполнить и сдать в ПФР новые отчеты по форме СЗВ-ТД можно в новом бесплатном приложении от фирмы «1С» - «1С:Электронные трудовые книжки».

Как поясняет портал «Бух.1С», эта программа поможет заполнить и сформировать отчет СЗВ-ТД даже тем работодателям, кто:

работает в старых версиях программ «1С» и не планирует или не может подключить новый отчет через внешние отчеты;

не готов вести полноценный учет (например, организация только зарегистрировалась, а отчет о приеме первых сотрудников (включая директора) сразу нужно подать в ПФР);

не ведет кадровый учет в «1С:Предприятие»;

не работает в программах «1С».

Напомним, бесплатно сформировать СЗВ-ТД также можно в программе ПУ-6, размещенной на сайте ПФР.