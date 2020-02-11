Чиновники будут за наш счет ездить за границу, чтобы уговорить эмигрантов вернуться в Россию

Правительство изящно подправило порядок выезда за границу временных групп, призванных вернуть соотечественников на Родину. Речь идет о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Соответствующее постановление кабинета министров от 28 января 2020 года № 58 «О внесении изменения в Положение об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию» вступило в силу 7 февраля.
Временная группа формируется из специалистов Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России.
«Какая прелесть: чиновники теперь будут лично уговаривать соотечественников вернуться на Родину. Для этого их будут посылать в командировки, платить суточные, представительские и тд. И они, сидя в ресторане за рюмкой коньяка и хорошим ужином за госсчет, будут встречаться с бывшими россиянами и рассказывать, как похорошела Россия при Владимире Путине.
Первыми во временную группу вошли «специалисты» министерства внутренних дел. Полицию можно понять – им на отдых за границу выезжать нельзя. А вот чтобы уговаривать соотечественников – это пожалуйста, даже доплатят за такое благородное дело. Согласно нормам, суточные в США составляют 72 доллара в день, Великобританию – 69 долларов и тд. И отдохнут, и даже заработают», – комментирует постановление экономист Александра Баязитова, автор блога «НеАдские бабки».