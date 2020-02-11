Чиновники будут за наш счет ездить за границу, чтобы уговорить эмигрантов вернуться в Россию

Правительство изящно подправило порядок выезда за границу временных групп, призванных вернуть соотечественников на Родину. Речь идет о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Соответствующее постановление кабинета министров от 28 января 2020 года № 58 «О внесении изменения в Положение об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию» вступило в силу 7 февраля.

Временная группа формируется из специалистов Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России.