Предпринимателям открыли возможность вести бизнес в тюрьме

Управление ФСИН по Курганской области и Торгово-промышленная палата Кургана подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает создание производственных площадок в колониях региона.

В УФСИН заявили, что зауральские тюрьмы обладают инженерной инфраструктурой, свободными площадями, оборудованием и рабочей силой — осуждёнными, которых можно обучить в профессиональном училище. В колониях можно разместить любые виды производства, и занятые на них заключённые получат возможность компенсировать ущерб или платить алименты.

Работа в курганских колониях и так кипит. В прошлом году местные заключенные выпустили продукции на 117 млн рублей. Чем привлекают бизнесменов? Отсутствием арендной платы, социальных отчислений и ряда других выплат. Контроль за исполнение заказов ведомство также возьмёт на себя.