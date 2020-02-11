ИП манят 1% ставкой на УСН. Но стоит ли оно того?

Власти Удмуртии надеются заманить к себе бизнесменов низкими ставками налога по УСН.

Региональным законом с 1 января 2020 года и по 31 декабря 2022 года устанавлены пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Удмуртской Республики в 2020 и 2021 годах. Но не просто зарегистрированных, а переехавших к ним из других регионов. Т.е. власти региона хотят получить в налогоплательщики уже работающий бизнес.

Пониженные ставки будут действовать в течение двух налоговых периодов непрерывно, начиная с года, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Удмуртии. Ставка по УСН с объектом «доходы» составит в первый год 1%, во второй год 3%. По УСН с объектом «доходы минус расходы» ставка на два года устаналивается в размере 5%.

Решение о переманивании бизнеса таким образом несколько странное. Поскольку низкие ставки будут действовать всего два года, а проблем с переездом бизнеса в другой регион очень много. Например, индивидуальному предпинимателю придется сменить место постоянной регистрации на Удмуртию. Это значит, надо либо купить там жилье, либо снимать его, при этом получив согласие собственника на «прописку» в съемной квартире.

У организаций проблем еще больше. Весь придется вносить изменения в устав. Кроме того следует учитывать, что ФНС сейчас борется с недостоверными адресами, значит организация действительно должна переехать и работать в Удмуртии, иначе ей грозят неприятности вплоть до ликвидации по инициативе налоговой. А при смене региона регистрации фирмы еще может быть проведена выездная проверка, что вряд ли бизнесменов обрадует.

Стоит ли ради двух лет пониженных ставок рисковать бизнесом? Тем более, что есть регионы, где пониженные ставки не ограничены двумя годами. Так, в Ленинградской области ставка в 5% по УСН с объектом «доходы минус расходы» действует для всех налогоплательщиков бессрочно. И для отдельных видов деятельности при УСН «доходы» есть ставки в 1 и 3%.

Или вот в Чеченской республике: ставки налога УСН зависят от количества работников. Если работников до 20 человек включительно, то ставка УСН с объектом «доходы» 1%, а УСН с объектом «доходы-расходы» 5%. И тоже бессрочно.

Самое абсурдное снижение ставки налога обнаружилось в Республике Ингушетия. Там снизили ставку 15% аж на 0,3%. Т.е. ставка налога по УСН с объектом «доходы минус расходы» составляет 14,7%.