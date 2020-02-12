ФСБ запросила доступ к перепискам людей

ФСБ потребовала доступ к перепискам граждан и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование. Это произошло еще летом, в период московских протестов.

Служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей летом 2019-го, однако известно об этом стало сейчас, сообщает «Медуза» со ссылкой на одно из писем. ФСБ писала интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube.

По данным «Медузы», письма также получили:

ОАО «Си-Медиа» — сайты medianetworks.ru, iworker.ru, sportliga.com, film.ru, hi-fi.ru, audiomagazine.ru, cars.ru, paparazzi.ru, zvezdi.ru, maxpark.com и newsland.com

ООО «Юкоз Медиа» — конструктор сайтов ucoz.ru

АО «Алан Связь» — сервис голосовой связи mdi-connect.ru

ООО «ТМ Сервисы» — сервис поиска работы для IT-специалистов «Хабр Карьера» по адресу career.habr.com

ООО «Киберника» — защищенная платформа для корпоративной связи «Сибрус» www.cybrus.ru

ЗАО «Позитив Текнолоджис» — сайты ptsecurity.ru, phdays.ru и securitylab.ru

ООО «Хостинг Технологии» — хостинг-платформа vdsina.ru

ООО «Дельта» — дата-центр datacheap.ru

Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

По «закону Яровой», ФСБ вправе требовать доступ к данным у любой из компаний реестра ОРИ, а это около 200 компаний. В январе новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил дать сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным. Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.