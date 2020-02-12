ФСБ запросила доступ к перепискам людей

ФСБ потребовала доступ к перепискам граждан и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование. Это произошло еще летом, в период московских протестов.
Служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей летом 2019-го, однако известно об этом стало сейчас, сообщает «Медуза» со ссылкой на одно из писем. ФСБ писала интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ), среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube.
По «закону Яровой», ФСБ вправе требовать доступ к данным у любой из компаний реестра ОРИ, а это около 200 компаний. В январе новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил дать сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным. Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.