Счетная палата составила отчет по подоходному налогу: мы тратим больше, чем получаем

Счетная палата опубликовала отчет, анализирующий администрирование Федеральной налоговой службой (ФНС) налога на доходы физлиц (НДФЛ).

Отчет подготовлен аудитором Андреем Батуркиным по итогам анализа администрирования ФНС НДФЛ в 2016–2018 годах. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Как следует из отчета, в период 2016–2018 годов каких-либо радикальных проблем в администрировании НДФЛ налоговые органы не испытывали.

Темпы роста поступления НДФЛ в бюджетную систему (это 3,25 трлн руб. в 2017 году, 3,63 трлн руб. в 2018 году, 1,78 трлн руб. в первом полугодии 2019-го) всегда выше инфляционных уровней, а собираемость налога в реальном выражении всегда выше роста фонда оплаты труда — «обеление» вполне происходит, хотя и медленно — занятость в «тени» с 2015 года колеблется, по данным Росстата, в районе отметки 20% работающих.

Отчет обсуждает, помимо прочего, несколько проблем с администрированием НДФЛ, которые, исходя из описания, системными назвать нельзя. Первая группа — отсутствие в законодательстве ряда норм, позволяющих ФНС через свои подразделения получать от других органов власти в регионах данные, например, о регистрации договоров аренды жилья, по ряду вычетов, по субъектам патентной системы, о получении маткапитала. Рекомендации СП по этим моментам направлены, судя по всему, часть из них уже в работе в Белом доме.

Отдельно СП анализирует эффективность так называемых зарплатных комиссий в регионах — они создавались десятилетие назад, с этого момента сильно изменилась и сама ситуация с уклонением от уплаты налогов, и практики взаимодействия регионов с бизнесом. «В целом по Российской Федерации доля дополнительных поступлений НДФЛ по результатам работы комиссий в общем объеме поступлений НДФЛ в 2016 году составляет 0,3%, в 2017 году — 0,16%, в 2018 году — 0,19%»,— констатируется в отчете.

Но главная тема отчета — расходы россиян превышают их официальные доходы.

В статистике Росстата денежные доходы (в 2016 году 54,1 трлн руб., в 2017-м — 55,4 трлн руб.) лишь на две трети покрывают расходы физлиц в экономике за текущий год: на доходы по статье «прочие денежные поступления» за эти два года приходилось по 14,4 трлн руб. По сути, это предельная оценка тех доходов, которые по существу являются предметом обложения подоходным налогом, но НДФЛ эффективно не облагаются. В этой цифре и серые зарплаты, и другие формы теневых выплат и предоставления имущества, и многое другое.

«Без учета указанной статьи доходов превышение расходов над доходами в указанных периодах составило 36,2% и 35,1% соответственно»,— констатируют в СП, уточняя, что в 12 субъектах Российской Федерации указанное превышение ежегодно составляет более 50%. Среди них Московская, Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Ивановская, Брянская области, Краснодарский край, Башкортостан, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, Адыгея.

Никакого радикализма — например, контроля над электронными платежами и т. п.,— СП не предлагает. Тем не менее в описании международного опыта со ссылкой на ОЭСР указывается: главный мировой тренд в этой сфере — переход от заявительного к автоматическому налоговому декларированию, в том числе физлицами и по НДФЛ. Пока ФНС, чьи возможности в связи с цифровизацией по администрированию «тени» резко возросли, также не демонстрирует готовности резкого давления на нее, предпочитая скорее кампанию постепенного перевода оборотов малого бизнеса в электронные платформы («самозанятые»). Тем не менее отчет СП показывает, что относительно быстрый переход на систему, в рамках которой по крайней мере часть теневых доходов будет облагаться НДФЛ автоматически, рано или поздно произойдет и в России.