Меньше бумажной волокиты. Минтруд упрощает получение маткапитала и выплат на детей

Получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, а материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, пишут РИА Новости.

Пособие на детей от 3 до 7 лет в 2020 году смогут получить семьи, среднедушевой доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума.

«В проекте... предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ – заявление на назначение данной выплаты», – сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

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По словам министра, для этого нужно будет организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты субъектов РФ с органами-донарами необходимой информации, в том числе налоговой службы. Они выражают готовность предоставлять необходимую информацию уже с 1 июля. Субъектам также нужно доработать свои программы комплексы. Принцип предоставления только заявления для назначения указанной выплаты не должен различаться в регионах, подчеркнул глава Минтруда.

Он также отметил, что назначение семье материнского капитала будет происходить на основании записи о рождении ребёнка, без заявления.