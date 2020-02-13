Не забудьте о новых сроках сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ!

С 01.01.2020 установлен новый срок представления форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ — не позднее 1 марта (ранее срок истекал 1 апреля) года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Пскольку 01.03.2020 является выходным днем, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ нужно представить в налоговый орган не позднее 2 марта 2020 года.

При этом срок представления сведений о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога по форме 2-НДФЛ остался прежним — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Таким образом, с 2020 года срок представления формы 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ стал единым и не зависит от основания представления данной отчетности — в соответствии с п. 5 ст. 226 или с п. 2 ст. 230 НК РФ.

За представление расчетов сведений позже установленного срока к налоговому агенту будут применены штрафные санкции.

Кроме того, с 2020 года отчетность по НДФЛ можно представить на бумажных носителях только при численности работников до 10 человек. За нарушение установленного способа представления формы 2-НДФЛ предусмотрен штраф в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Данные, представленные в форме 2-НДФЛ, должны коррелировать с контрольными соотношениями формы 6-НДФЛ, предупреждают налоговики Республики Саха (Якутия).