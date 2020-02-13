Компания отбилась от пени, которые навязывала инспекция

В феврале 2017 акционер передал ОЭЗ ТВТ «Дубна» движимое и недвижимое имущество, в оплату взноса в УК. Как это полагается в таких случаях – акционер восстановил НДС с остаточной стоимости имущества. А налогоплательщик – поставил НДС к вычету и получил возмещение.

Но вот незадача – в конце года вносят изменения в НК РФ: теперь ОЭЗ не должны восстанавливать НДС с таких операций. Причем распространяют действие закона на прошлое.

Делать нечего – акционер подаёт уточнёнку, а налогоплательщик возвращает ранее возмещенный НДС в бюджет. Налоговики спешат выкатить налогоплательщику пени. Правда, до последнего не могут определиться, с какого момента считать – то с возмещения, то со вступления в силу изменений, то с уточнёнки акционера.

Но компания оспорила пени. Ведь законодатель не установил срок, когда надо вернуть ранее возмещенный (причем, правомерно) НДС. И потом, пени – это компенсация потерь казны из-за задержки уплаты налога. А в этом деле потерь не было, ведь акционер получил НДС уже после того, как налогоплательщик его уплатил. Дело № А41-13325/2019.