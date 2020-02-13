В Третьяковке отказались принять на работу женщину из-за возможной беременности в будущем

Третьяковская галерея отказалась взять на работу студентку-искусствоведа, мотивируя тем, что молодая замужняя женщина может скоро уйти в декрет.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Фейсбуке.

Студентка Антонина Филатова откликнулась на вакансию Галереи и успешно прошла собеседование.

Однако в отделе кадров ее кандидатуру отклонили, заявив, предположив, что как только девушка доучится, она захочет родить ребенка и уйдет в декрет, а в учреждении и так слишком много оформляющих декретный отпуск.

«Проблема ведь не в опыте-образовании-навыках, а в том, что я девочка. Будь я совершенно идеальным кандидатом, меня бы все равно не взяли, потому что я девочка», — с грустью констатирует несостоявшаяся сотрудница Галереи.

«Да, я замужем и надеюсь когда-нибудь стать мамой. Да, девочки, бывает, выходят замуж и, вот подлые, рожают детей. Что ж, перестать учиться и бросить все мысли о поиске профессионального призвания? При приеме на работу давать расписку в том, что ты чайлдфри? И как долго можно не рожать на новом рабочем месте? Год? Два? Пять лет? Если бы на моем месте была женщина, которая не может иметь детей, ей бы нужно было принести медсправку? Нотариально заверенное заявление о ненамерении усыновлять? А если у женщины уже есть ребенок, она ведь, вот кошмар, может и второго родить. А то и третьего. И такой бесконечный ужас примерно с 18 лет до 50. После 50 не возьмут на работу, потому что уже старушка», — пишет Антонина Филатова.

В своем посте девушка не указала точное название музея, сообщив лишь, что это «один из наших крупнейших музеев — назовем его Галерея».

Однако она упомянула о скандале с кормящей матерью в этом музее, а эта история, как известно, произошла именно в Третьяковской галерее.

Кроме того, как выяснили другие СМИ, именно в Третьяковке работает специалист отдела кадров с такими инициалам, которые указала в своем посте Антонина.

Отвергнутая претендентка на вакантную должность дала совет другим женщинам:

Если вы молодая женщина в поиске работы, включайте на собеседованиях диктофон. Может, отсудите компенсацию за моральный ущерб.