Чиновникам с долгом за машину грозит увольнение

Чиновникам за неуплату транспортного налога пригрозили увольнением. Репрессивные меры любит глава республики Дагестан Владимир Васильев.

Руководитель региона напомнил, что в прошлом году собранные в республике 771 млн рублей транспортного налога были направлены на строительство муниципальных дорог. А в этом году регион планирует собрать 1,2 млрд транспортного налога. Обращаясь к главам муниципалитетов, Васильев добавил:

«Транспорт источник повышенной опасности, каждый зарегистрирован. Все вы и ваши подчиненные должны платить транспортный налог вовремя. Не будут платить, будем увольнять».

Это, по словам главы РД, касается также сотрудников Правительства и Администрации Главы и Правительства региона.