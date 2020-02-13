«Единая Россия» будет добиваться снижения ставок по ипотеке

«Единая Россия» подготовит обращение в Центробанк и Правительство, чтобы добиться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня.

Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета.

«Ипотека в ее нынешнем виде - натуральная кабала. Несмотря на регулярное снижение ставок Банком России, кредитные организации не спешат умерить свои аппетиты и не снижают свои процентные ставки. В 2019 году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла без малого 10%, реальная ставка колебалась в районе 12%. Таких денег у людей нет, и желающих брать на себя такое «ярмо» все меньше - в 2019 году число выданных ипотечных кредитов упало на 13,8%. Все это происходит на фоне рекордно низкой инфляции и более чем гуманной ставки Центробанка», - отметил он.

Турчак отметил, что даже «рекордно низкая» ставка по ипотеке в 8% является завышенной и непосильной.

«Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего - в банках с госучастием, которые занимают на рынке ипотеки 80%. При таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью 3 миллиона рублей увеличится минимум на 13%. Это огромное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия», - уверен секретарь Генсовета партии.

Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей - неприемлемо и просто аморально, заключил Турчак.

Напомним, глава кабмина Михаил Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования.