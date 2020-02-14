Новая утечка в Сбере на 120 тыс. записей

На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка, докопались «Известия».

Продавцы сливают две «папки» – с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. Журналисты издания проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации. При этом анализ показал, что сведения не совпадают с ранее выставленными на продажу, то есть в Сбербанке новая утечка. Продавец обещает каждую неделю предоставлять по 10 тыс. новых записей по 35 рублей за строчку.

Информация может пригодиться мошенникам, которые крадут деньги, обдурив человека по телефону.

Напомним, что на базе Сбербанка правительство будет строить цифровизацию всей страны.