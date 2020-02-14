Три свежих разъяснения для самозанятых

На сайте ФНС — очередное пополнение рубрики «Часто задаваемые вопросы» на тему самозанятости.

Налоговики, в частности, разъяснили следующие моменты.

1. В какой срок налоговый орган производит перерасчет налога после аннулирования чека и направляет новую квитанцию на уплату налога?

Расчет налога происходит ежемесячно в период с 10 по 12 число. Каждый расчет налога учитывает аннулированные и созданные прошедшим числом чеки. При этом отдельное уведомление об уменьшении суммы налога к уплате, в связи с аннулированием чека не формируется .

Возможность оплатить налог появится не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый орган уведомит самозанятого налогоплательщика через мобильное приложение о сумме налога, подлежащей уплате, с учётом аннулированного в предыдущем периоде чека, с указанием реквизитов. Соответственно, в указанной сумме уже будут учтены корректировки дохода.

2. Может ли супруг указать в мобильном приложении «Мой налог» полную сумму дохода от сдачи в аренду жилого имущество, находящегося в совместной собственности супругов? Имеет ли в данной ситуации значение в браке приобретено имущество или нет?

Да, может. В данной ситуации не имеет значение приобретено имущество в браке или нет.

3. Вправе ли налогоплательщик, получающий доход от сдачи в аренду квартиры/дома, сдаваемого третьим лицом по доверенности на управление имуществом, применять НПД?

Если данная недвижимость имеет статус жилого помещения, то налогоплательщик вправе отражать полученный доход от сдачи в аренду такого имущества, даже если данное имущество сдаётся третьим лицом.

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