Бухгалтера втянул в секту новый работодатель

В Красном уголке бухгалтера второй день обсуждают тему, которую можно назвать «работа как религия». О том, что её подруга попала в сети некой консалтинговой фирмы, рассказала Наталья.

«Работает удаленно, консультируют руководителей как им развиваться и быть крутыми. 2 млн.руб.(!) стоит этот курс. Она с восхищением рассказывала, что они денег в этом месяце не собрали сколько хотели. Тогда они отдали акционеру обещанные дивиденды, а руководители сдвинули зарплату себе и своим подчинённым пока денег не наберут».

Работники этой фирмы в восторге от работы, все время скандируют лозунги и идут к некоей высокой цели.

Попытки достучаться до здравого смысла подруги ни к чему не приводит. Не верит она, что это по сути секта и что из неё там выжмут все, что можно.

Тема вызвала бурное обсуждение в группе. Припомнили и саентологов, и религиозные секты, и Lifespring. Оказывается, что в сети мошенников попадают многие.

«У меня тоже такая подруга есть. Загорелась идеей зарабатывать 6 млн.в месяц. На какой-то курс ее в интернете подсадили. Ты им платишь, они тебе рассказывают, как жить надо, чтобы заработать. Не знаю, сколько она денег на них угрохала. Разуму вообще не внимала, глаза горят, спорит до хрипоты... Как есть секта», — рассказала Марина.

В ход у мошенников идет и психология и чуть ли не гипноз. Так что устраиваясь на работу, будьте бдительными. И не забывайте, что существует Трудовой кодекс, который нарушать нельзя никому.