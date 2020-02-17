Саентология написала в «Клерк», что она вообще не секта и раздает много буклетов

14 февраля на сайте мы писали историю бухгалтера, которая попала в сети подозрительной консалтинговой фирмы. Многие наблюдатели называют такие компании промывателями мозгов: консультируют людей, как им развиваться и быть крутыми. Тема родилась в «Красном уголке бухгалтера», где любой пользователь (впрочем, как и на сайте) волен говорить все, что думает на счет конкретной ситуации. Вот люди и назвали такую контору сектой, вспомнили саентологов, религиозных фанатиков и Lifespring.

Нам написали из Ассоциации профессионалов по применению Дианетики и Саентологии. Чтобы вы знали: «судебная палата по информационным спорам при президенте РФ, своим решением №4 (134) от 12 февраля 1998 года отмечает, что "В законодательстве РФ не существует такого понятия как «секта». В то же время данный термин, в силу сложившихся в обществе представлений, несет безусловно негативную смысловую нагрузку и, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих". Также, эти термины не используются в научной среде академических учёных- религиоведов. Все религиозные группы Церкви Саентологии официально зарегистрированы на территории РФ и действуют в соответствии с законом».

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Короче, саентологи просят не называть их сектой, они из религиозного сообщества и вообще несут пользу.