Как компания осталась без НДС, хотя инспекция согласилась его возместить

Компания хотела возместить НДС – 9,7 млн руб. Инспекция сначала отказала, но Управление позже решило, что всё нормально и возмещение НДС из бюджета разрешило. Даже направило в казначейство заявку на возврат НДС в бумажном виде и на диске.

Но за три месяца до этих событий было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «в отношении неустановленного должностного лица, действовавшего от имени генерального директора ООО „Снабтех“, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса».

В рамках этого уголовного дела следователь изъял из казначейства заявку на возврат НДС в бумажном виде и диск. Казначейство не успело перевести компании деньги. А теперь и не переведет, ведь заявки у неё больше нет.

Компания пошла в суд с иском к налоговой, требуя, чтобы инспекция всё-таки вернула 9,7 млн руб. Но все суды, включая Верховный, отказали компании, сославшись, что инспекция сделала всё, что от неё зависело.

Правда, суды попытались «утешить» компанию, указав что «в случае осуществления возврата следственными органами ранее изъятой в рамках предварительного расследования уголовного дела заявки на возврат обществу НДС, процедура организации исполнения ее требований подлежит возобновлению». Иными словами, ждите. Если следователь соблаговолит вернуть вашу заявку, казначейство всё-таки переведет вам деньги. Если.

Дело № А56-75682/2017.