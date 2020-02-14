Генпрокуратура проверит банк из-за взыскания несуществующих долгов

Генеральная прокуратура РФ начала проверку сведений о том, что «Тальменка-банк» взыскивал с жителей Крыма несуществующие кредиты.

В конце октября депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что крымчанам поступают письма от «Тальменка-банка» с требованием погасить кредиты, которые они не брали. Люди «неоднократно обращались в полицию и прокуратуру», сообщая о происходящем, но ничего не добились. С некоторых якобы должников уже даже начали списывать деньги по решению московского суда.

«Согласно размещенным одним из интернет-изданий сведениям, в банке проводится процедура конкурсного производства. В ходе нее конкурсный управляющий инициировал ряд судебных споров, по результатам которых с граждан взыскивают крупные суммы денег за несуществующие долги. Размеры исковых требований достигают 1 млн рублей. Задолженность взыскивается с граждан не только в отсутствие действующих договоров с банком, но и без надлежащего уведомления граждан о судебных спорах. Лицензия на осуществление банковских операций у „Тальменка-банка“ отозвана приказом Банка России с 23 января 2017 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях восстановления прав граждан.