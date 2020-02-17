Как по онлайн-кассам гуляет черный нал

Резонансным мероприятием был переход на применение онлайн-касс перевозчиков пассажиров городским общественным транспортом, отмечает УФНС по Республике Башкортостан.

На сегодняшний день практически весь автомобильный общественный транспорт региона снабжен соответствующими терминалами, позволяющими проводить расчеты, как наличными средствами, так и с использованием банковских или транспортных карт, а также обеспечивать выдачу пассажирам проездных билетов. Указанные терминалы сопряжены с онлайн-кассами, которые, в свою очередь, аккумулируют все сведения о расчетах и направляют в налоговые органы.

При этом отдельные водители коммерческого транспорта настаивают на расчетах наличными, ссылаясь на технические неполадки, или утверждают, что «терминал долго включается».

Объясняется все просто: информацию о расчете банковской или транспортной картой не скроешь, она тут же уходит в налоговую, а наличку (если пассажир не попросил за нее проездной билет) можно неучтенной положить в карман в виде «черного нала».

Таким образом, пассажир, заплативший за проезд наличкой, и при этом отказавшийся от билета, становится невольным соучастником нарушений тех недобросовестных перевозчиков, которые собирают неучтенную выручку буквально «мимо кассы», отмечают налоговики.

Налоговыми органами Республики Башкортостан в 4 квартале 2019 года в ходе проверок в городском общественном транспорте нарушения были выявлены в 222 автобусах, принадлежащих различным перевозчикам.

Следует отметить, что с 1 июля 2020 года у налоговых органов появится возможность налагать штрафные санкции на перевозчиков (сумма штрафа для организаций — не менее 30 тысяч рублей, для ИП — не менее 10 тысяч рублей за каждый факт неприменения кассы).

Таким образом, каждый «левый пассажир» может дорого обойтись перевозчику, решившему, улучшить свое материальное положение незаконным способом.