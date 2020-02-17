При продаже путевки можно выбить один чек ККТ с признаком «полный расчет»

В случаях, прямо не предусмотренных действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники, применение ККТ осуществляется исходя из идентичности отражения операций в ККТ и в регистрах бухгалтерского учета организации с учетом действующей учетной политики.

Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/1824@ от 05.02.2020

Так, в случае, если при осуществлении расчета за санаторно-курортные услуги сумма расчета сразу учитывается организацией как реализация, допускается формирование одного кассового чека с признаком способа расчета «полный расчет» без последующего формирования кассового чека на полный расчет в момент выезда из места проживания.