Мать не имеет права на получение зарплаты умершего отца своих детей

Ситуация: умер сотрудник, который был разведен. У мужчины есть несовершеннолетняя дочь, которая является единственной наследницей.

Кому работодатель должен выплатить неполученную ко дню смерти зарплату? Женщина настаивает, чтобы деньги были перечислены ей, как законному представителю ребенка.

Дело в том, что если деньги будут перечислены на имя ребенка, они останутся лежать мертвым грузом в банке. Девочка сможет воспользоваться ими только когда повзрослеет. До совершеннолетия получить деньги без разрешения органов опеки нельзя.

За разъяснением по этому вопросу на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратилась мать ребенка.

В Роструде женщину огорчили. Трудинспекторы сообщили, что работодатель не вправе перечислить деньги на счет матери. Невыплаченная ко дню смерти заработная плата выплачивается именно ребенку работника.