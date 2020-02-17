Можно сохранить бумажную трудовую, но нельзя отказаться от электронной

Работник подаёт письменное заявление работодателю, в котором указывает свой выбор: продолжить ведение трудовой книжки в бумажном виде.

Будет ли обязан в этом случае работодатель формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности на данного работника и предоставлять их для хранения в ПФР?

Да, будет, ответил Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

То есть формирование электронной трудовой книжки будет происходить в любом случае — хочет того работник, или не хочет. Отказ работника от формирования сведений о его трудовой деятельности в электронной форме не освобождает работодателя от обязанности вести указанные сведения в электронной форме.

В данном случае указанный работник, как и остальные его коллеги, сознательно выбравшие электронный вариант, сможет получать сведения о трудовой деятельности у работодателя, в МФЦ, в ПФР.