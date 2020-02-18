Оплата физлицу за поручительство облагается взносами

Организация выплачивает вознаграждение физлицу по соглашению за поручительство перед банком по ее обязательствам.

Надо ли начислять страховые взносы на ОПС и ОМС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-05/3662 от 23.01.2020.

Кроме того, между физическим лицом — поручителем и организацией-заемщиком, по обязательствам которой данное физическое лицо обязуется отвечать как поручитель, заключается отдельное соглашение, предусматривающее выплату вознаграждения за поручительство.

Объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, в частности, по гражданско-правовым договорам, предметом которых является оказание услуг.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

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При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 38 НК услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

Учитывая эти положения, Минфин считает, что действия поручителя, установленные соглашением о выплате вознаграждения за поручительство, возможно признать оказанием услуг для целей обложения страховыми взносами.

Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое организацией-заемщиком поручителю по соглашению о выплате вознаграждения за поручительство подлежит обложению страховыми взносами на ОПС и ОМС как выплата по договору ГПХ на оказание услуг.