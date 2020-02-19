Отказавшись от бумажной трудовой, вернуться к ней уже нельзя

Сотрудник написал 11 февраля заявление об отказе от бумажной трудовой книжки. Может ли он в течение 2020 года передумать и, например, в июне написать заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки?

Нет, не может, ответили в Роструде. Переход с ведения сведений о трудовой деятельности на бумажный вариант трудовой книжки нормами действующего законодательства не предусмотрен.

Получив заявление об отказе от бумажной трудовой, работодатель должен выдать бумажную книжку работнику. В какой срок — законом не установлено.

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК.

При получении трудовой книжки сотрудник должен расписаться за нее в книге учета движения трудовых книжек.