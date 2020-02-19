Аренда госимущества по взаимозачету: кто платит НДС

Орган местного самоуправления сдает в аренду муниципальное имущество. При этом частичное обязательство по оплате аренды прекращается выполнением работ. Что с НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-11/6694 от 04.02.2020.

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 НК при предоставлении на территории РФ органами власти в аренду федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества налоговая база по НДС определяется как сумма арендной платы с учетом налога.

В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества, за исключением физлиц, не являющихся ИП.

Указанные лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

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При этом исключений в отношении арендаторов, осуществляющих расчеты за услуги по аренде в безденежной форме, не установлено.

Таким образом, в отношении оказываемых органами местного самоуправления услуг по предоставлению в аренду муниципального имущества, частичное обязательство по оплате которых прекращается выполнением работ, арендаторам следует исчислять и уплачивать в бюджет НДС со всей стоимости данных услуг.

Моментом определения налоговой базы по НДС будет день оплаты. Оплату следует считать произведенной как в случае уплаты соответствующей суммы денежными средствами, так и в случаях исполнения обязательства по оплате в неденежной форме, в том числе прекращения денежного обязательства зачетом встречных однородных требований.