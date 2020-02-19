Расчеты безналом за услуги в области культуры: нужна ККТ или нет

Согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ может не применяться при осуществлении расчетов домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами при оказании услуг населению в области культуры.

Положения указанного пункта не распространяются на расчеты наличными деньгами, а также расчеты с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем.

Учитывая изложенное, дворец культуры при осуществлении расчетов в безналичном порядке, в том числе с использованием электронного средства платежа без его предъявления, за оказанные услуги населению в области культуры может не применять ККТ.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № АБ-4-20/1825@ от 05.02.2020.