ФНС рассказала про тотальный контроль карт физлиц

Налоговая разъяснила, в каких случаях может запросить информацию о поступлениях на счета физлица.

Да, банки давно передают сведения в налоговую. Об открытии счетов, о наличии вкладов, об остатках денег на них, об операциях по счетам. В ФНС уходит даже информация о счетах, открытых в драгметаллах. А с 1 апреля 2020 года к списку добавятся электронные кошельки (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Но налоговики не имеют прямого доступа к счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок. Запрашивают информацию у банка они только, если ведут проверку конкретного физлица или его контрагента. И с санкции руководителя регионального Управления ФНС, руководителя или зама ФНС России. Например, в инспекцию поступила информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и если будут установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые обязательства.

А вот сообщения о повсеместном вызове на допросы владельцев карт, о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан и что это связано с поправками в законодательство, вступающими в силу с 1 июля 2020 года, ФНС опровергает.

«Клерк» тоже писал, что вновь поднявшаяся тема о тотальном контроле карт физлиц – фейк.