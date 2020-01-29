ФНС с июля будет контролировать счета граждан и вызывать на допросы. Так?

Рунет облетела очередная налоговая страшилка — якобы с 1 июля 2020 года вводится тотальный контроль за картами физлиц. Этот фейк умудряются перепечатывать даже люди, полагающие себя профессионалами, в том числе и юристы. Так как просмотры переваливают за сотни тысяч, мы не можем не выпустить опровержение таким сообщениям.

С 1 июля 2020 года тотальный контроль за картами физлиц НЕ ВВОДЯТ

На самом деле этой фейковой новости уже почти два года. В 2018 году пугали тем же самым и с упоминанием той же даты — 1 июля. Чем так понравилась эта дата фантазерам, выдумывающим такие новости, непонятно.

Никаких нововведений по контролю за счетами граждан с 1 июля 2020 года не запланировано. Если вам попадаются налоговые или околоналоговые новости, всегда обращайте внимание на наличие в них ссылок на конкретные нормативные акты. Если их нет, то лучше поискать достоверный источник информации.