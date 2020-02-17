Сбербанк допустил конкурентов к «Яндекс.Кассе»

Сбербанк допустил другие банки к сервису мгновенных платежей «Яндекс.Касса». Ранее он был доступен только для клиентов Сбера.

Теперь Сервисом для приёма платежей в интернете и офлайне могут пользоваться юридические лица с открытыми счетами в других банках, но при условии, что компания-покупатель является клиентом интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». В отличие от классических платежей, сервис позволяет переводить деньги за одну-три минуты. Гарантом перевода выступает «Яндекс.Касса», а сама операция проходит в течение обычного срока в два-три дня.

Это третий сервис, который благодаря допуску к нему других банков в перспективе может стать конкурентом «Системе быстрых платежей».