Сбер вернет деньги пенсионера, которые украли через приложение

Сбербанк согласился вернуть миллион рублей, который украли со счета у пенсионера – следователя Василия Кирьянова. Он открыл три разных вклада в Сбербанке, положив на них в общей сложности 1,1 млн рублей.

В марте 2018 года в банке ему сообщили, что его пенсию увели и все остальные деньги тоже. Внутренняя проверка банка установила, что кто-то совершил почти сотню транзакций с его счетов за несколько дней по 13,5 тыс. руб. каждая через приложение «Сбербанк-онлайн» со смартфона с операционной системой «Андроид».

У пенсионера был только кнопочный телефон, а что такое интернет, он знает лишь понаслышке. Пенсионер уверяет: никаких транзакций он не подтверждал, никому никаких кодов из СМС сообщений не называл и никаким образом не участвовал в переводах средств в пользу таинственного Николая Александровича А.

Сбербанк на претензии сначала ответил отказом, работа полицейских тоже была нулевой. После подачи иска в суд Сбербанк сначала отнекиваться, а после огласки вдруг решился вернуть деньги. Одним из условий мирового соглашения, которое Сбербанк заключил с Василием Кирьяновым, являлся пункт о неразглашении информации.