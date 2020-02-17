По новому закону при разводе вы обязаны оставить квартиру детям

Вступил в силу Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 10-ФЗ, который обязывает родителей даже после развода участвовать в улучшении жилищных условий своих детей.

До поправок Семейный кодекс предусматривал, что каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в случае отсутствия соглашения и наличия особых обстоятельств.

В перечень особых обстоятельств входили: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними и другие обстоятельства.

Теперь в список особых обстоятельств добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит привлекать обоих родителей после развода к расходам по обеспечению ребенка жильем.