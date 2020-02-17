Школьники помогают обналичивать миллиарды

Молодежь в возрасте до 20 лет все чаще участвует в схемах по обналичиванию средств. В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей, заявила замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева на встрече банкиров с руководством ЦБ.

«Примечательно, что за последние два года сильно помолодел контингент обнальщиков. <..> Общий портрет таков, что это, как правило, молодые люди до 20 лет. Это даже не студенты вузов, чаще это учащиеся колледжей, учащиеся старших классов. Как мы говорим, представители так называемого поколения Z. В прошлом году с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей».

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По словам Бобрышевой, молодежь вовлекают в схемы по обналичиванию денег из-за неопытности и финансовой неграмотности. Объем обналичивания денежных средств в прошлом году сократился в 1,9 раза, сообщил на той же встрече зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

«По нашим оценкам, это 95 млрд рублей. Объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза – до 721 млрд рублей. Объем вывода денежных средств за рубеж сократился только на 2%, но остается на исторически низком уровне, – около 64 млрд рублей», – сказал Скобелкин.

По данным ЦБ, обналичивание осуществляется в первую очередь через торговые точки. При этом банки могут участвовать в схемах обналичивания опосредованно и «несознательно», но существующие автоматизированные системы позволяют выявлять такие операции – их установили 85-90% российских банков, рассказал Скобелкин. По его словам, после того, как ЦБ начал направлять в кредитные организации информацию об отказах в операциях в зависимости от уровня риска, число отказов сократилось на 34% по сравнению с 2018 годом, а количество клиентов, операции которых были заблокированы, – на 30%.