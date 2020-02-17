Уголовное наказание за невыплату зарплат предложили отменить

Рабочая группа Госсовета предложила частичную декриминализацию законодательства об экономических преступлениях. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поручений президента правительству РФ.

В документе предлагается исключить из УК статью 145.1 (невыплата зарплаты, предусматривает до пяти лет лишения свободы) и заменить штрафами лишение свободы за экономические преступления.

Кроме того, рабочая группа предложила ужесточить ответственность следователей за «необоснованные» экономические дела и строже наказывать судей, отправляющих подозреваемых и обвиняемых по таким делам в СИЗО.

Также речь идет об ограничениях на применение к бизнесменам статьи 210 УК (создание организованного преступного сообщества): следствие должно доказать умышленное создание компании для незаконных целей, полагают в рабочей группе. Законопроект с похожей идеей в декабре 2019-го внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

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Итоговую версию документа в администрацию президента отправят в течение двух месяцев.

Госсовет создан в 2000 году указом президента как консультативный орган. Возглавляет Госсовет президент, туда также входят спикеры обеих палат парламента, главы регионов, представители правительства и полпредств. В составе Госсовета организованы 16 рабочих групп по разным сферами деятельности, в том числе «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление» и «Промышленность». В январе 2020 года президент в обращении к парламенту предложил изменения в Конституцию, которые предполагают в том числе изменение статуса Госсовета и закрепление его в Основном законе.