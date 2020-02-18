Ирония судьбы со 120 миллионами, которые испарились на пути в инспекцию

Директора компании «Русцентросвязь» вызвали в налоговую на комиссию. Причина вызова – инспекторам не понравился один из контрагентов компании. Они пригрозили камеральной проверкой по этому контрагенту и предложили добровольно заплатить НДС и налог на прибыль. 120 млн руб, однако.

Директор согласился и заплатил через Военно-промышленный банк. Но до бюджета деньги не дошли, т.к. через 2 недели после платежа у банка отозвали лицензию.

Компания пошла в суд, требуя считать налог уплаченным. И вот тут пошло самое интересное. Суд сказал:

– а в связи с чем вообще компания решила заплатить эти 120 млн? Инспекция на комиссии потребовала? Не знаю я никакой комиссии, её, может, и не было вообще. А если и была, то обязанность доплатить налог она не порождала. Компания должна платить налог в двух случаях: когда она сама декларирует этот налог, либо когда налоговая выставляет требование. А она его выставляет по итогам проверки, которой в этом случае не было.

– в платёжных поручениях нет отметки о списании денег со счёта компании, нет назначения платежа (соответствующая графа не заполнена), да и вообще, компания действовала недобросовестно. Она предъявила платежные поручения в банк при том, что имелась общедоступная информация, что у него есть финансовые трудности. Вот так и испарились 120 млн руб.

Это трагикомедия какая-то. Больше «траги», чем комедия.

Дело № А40-293750/2018