Что будет ИП, если не сдавать нулевые отчеты

Просто так бросить ИП и ничего не сдавать не получится. Если не ведете деятельность, сдавайте нулевки. Смотрите, что будет, если этого не делать.

Штраф

Это 1 000 рублей за каждую несданную декларацию и расчет по страховым взносам. Это касается и деклараций по УСН, и 3-НДФЛ, и НДС. На ЕНВД нулевых деклараций не бывает. Сколько отчетов не сдадите, столько раз по тысяче и заплатите. Причем если заплатите штраф, это не значит, что уже больше ничего не должны – отчет сдать все равно нужно.

Если ИП – работодатель, то сведения персонифицированного учета (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД) тоже нужно сдавать даже если он не ведет деятельность. Тут штраф 500 рублей за каждого работника, по которому не предоставили сведения.

Блокировка счета

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Налоговики имеют право заблокировать счет, если не получают отчет в течение 10 дней после истечения срока. Разблокируют только когда отчитаетесь как положено.

Страховые взносы по максимуму

ИП каждый год платит фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Даже если не ведет деятельность. Если вы не сдадите нулевую отчетность, ИФНС вам начислит пенсионные взносы аж в 8-кратном размере. Логика такая – фиксированные взносы вы платите в любом случае, но есть еще 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей. Если вы не сдаете декларацию, налоговики не знают, какие у вас были доходы и сколько взносов вы должны были заплатить. Поэтому считают их по максимуму, а это 8-кратный размер пенсионного взноса.

В 2019 году, например, взнос в ПФР был 29 354 руб. То есть если не сдадите нулевку за 2019 год, вам начислят пенсионных взносов за 2019 год аж на 234 832 рубля. Если будете копить несданные отчеты, то набежит еще больше, т.к. считать будут за каждый год.

Это не приговор, конечно, сумму пересчитают когда все-таки отчитаетесь, но побегать придется.

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Принудительное закрытие ИП

А это уже новая инициатива властей. С 1 сентября 2020 года вступает в силу новая норма в законе 129-ФЗ о регистрации юрлиц и ИП. После этого ФНС сможет закрывать ИП, которые не ведут деятельность , 15 месяцев не сдавали отчеты и имеют задолженность по налогам и взносам. Причем после этого в течение трех лет вы не сможете заново зарегистрировать ИП и вести предпринимательскую деятельность. Ну разве что в качестве самозанятого.

Вот сколько неприятностей. Проще не полениться и сдать нулевку, правда?