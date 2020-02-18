Народ зарабатывает на поиске бумажных чеков

Голь на выдумки хитра. В сети реально найти прозорливых, которые придумали зарабатывать на продаже выброшенных в мусор бумажных чеков.

У таких бизнесменов свои расценки и широкая линейка предложений. Одним из таких каталогов поделились в Красном уголке бухгалтера.

По заданию заказчика поисковик обещается разыскать чеки на оргтехнику, канцелярию, стройматериалы. Стоимость работы – от 1 до 12% в зависимости от категории товаров.

В комментариях r посту люди обсуждают, что практика действительно распространена, и таких продавцов чеков все чаще встречают и в Интернете, и в офлайне.