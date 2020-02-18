Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Сбербанк поставил новый рекорд расточительности среди всех российских госкорпораций. Девять топ-менеджеров Сбербанка получили в 2019 году 6,3 млрд рублей в виде вознаграждений. Это следует из квартального отчета банка.

В среднем на каждого пришлось по 702 млн рублей, или 2,84 млн рублей за каждый рабочий день. Щедрая оплата сложилась из фиксированного вознаграждения 1,4 млрд рублей в виде должностных окладов, оплаты отпусков, оплаты по среднему заработку за период служебных командировок и бонусов в размере 4,9 млрд рублей в виде квартальных премий и вознаграждений по итогам работы за год.

Также не забыли учесть нагрузку и за исполнение функций членов наблюдательного совета банка, при этом ее оценили совсем скромно, всего лишь в дополнительные 13 млн рублей. Чтобы отмести все сомнения в прозрачности, в документе указано, что выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется в соответствии с условиями договоров. А само увеличение не столь значительно и по сравнению с прошлым годом составило лишь 14,5%.