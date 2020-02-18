Самозанятый может не платить страховые взносы. Но ПФР об этом не знает

Налоговые органы обязаны представлять в территориальные органы Пенсионного фонда сведения о постановке на учет (снятии с учета) в налоговых органах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в качестве налогоплательщиков НПД.

Такое требование установлено подпунктом 17 пункта 1 статьи 32 Кодекса. Однако налоговые органы до сих пор не ввели в эксплуатацию программное обеспечение, которое должно передавать такие сведения в ПФР.

Поэтому в письме № СД-4-3/1866@ от 06.02.2020 ФНС рекомендует предпринимателям подтверждать постановку на учет плательщика НПД справками по форме КНД 1122035. Такие справки можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru. Сформированные справки подписываются электронной подписью ФНС России.

Кроме того, ФНС напоминает, что на сайте налоговой службы реализован сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход», позволяющий узнать, в каком статусе зарегистрирован налогоплательщик. Но вряд ли работники ПФР будут это делать, так что ИП придется самостоятельно ходить туда со справками.