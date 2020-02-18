Самые популярные методы кражи с банковских счетов

Самым распространенным методом социальной инженерии является получение мошенником доступа к личному кабинету жертвы в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), рассказал на XII Уральском форуме глава департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров.

По его словам, на этот тип мошенничества приходится 47% случаев, в 34% — пользователь сам переводит денежные средства на счет злоумышленника. Еще 13% — это кражи, совершаемые при покупке товаров в Интернете, 6% — фишинговые СМС-рассылки, сайты лжебанков и др.

За год ЦБ заблокировал 370 массовых фишинговых рассылок. На блокировку также было направлено более 13 тыс. номеров телефонов, используемых мошенниками.

«В 2019 году сотрудниками департамента информационной безопасности Банка России оказано содействие более чем по 180 эпизодам в расследовании хищений денежных средств финансовых организаций и их клиентов», — цитирует Уварова портал Banki.ru. По его словам, среднее время, которое преступники тратят на хищение денег, составляет один — два часа.

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На этом же форуме замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Филипп Немов привел статистику: за 2019 год было зарегистрировано порядка 300 тыс. преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием методов социальной инженерии.

«Выявлено более 44 тысяч, причастных к совершению 65 238 преступлений в сфере IT-технологий. В том числе 15 920 лиц, причастных к хищению денежных средств у граждан с использованием сети Интернет», — заявил Немов.