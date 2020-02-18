Дума рассмотрит снижение НДС до 15 %

В Госдуму час назад внесен законопроект № 903200-7 с поправками в НК.
Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России» предлагают снизить НДС с 20 до 15 %.
В пояснительной записке авторы проекта напомнили, что повышая НДС с 2019 года, власти рассчитывали получить дополнительно в бюджет 600 млн. руб.
Некоторая прибыль действительно была получена. За первое полугодие 2019 года рост поступления составил 307 060 млн. руб.
Но в то же время выросли налоговые вычеты в сферах добычи, производства и реализации нефти, нефтепродуктов, природного газа, металла, угля и электроэнергии. Т.е. в сферах энергетики, добычи и первичной переработки природных ресурсов. Так сумма вычета, заявленного по ставке 0% при экспорте нефти и нефтепродуктов только крупнейшими налогоплательщиками, составила 147 338 млн. руб.
Таким образом, задекларированное повышение ставки НДС для увеличения финансирования национальных проектов себя не оправдало. Налоги, которые легли дополнительным бременем на всю экономику и граждан страны, пошли на дополнительные выплаты в перечисленные выше сферы, которые и без этого повышения дохода являются самыми высокодоходными и с самой высокой заработной платой в стране, отмечают авторы проекта.
Снижение ставки НДС с 20 до 15 % приведет к снижению поступления этого вида налога в консолидированный бюджет РФ на сумму порядка 1 трлн. руб. в год. Но, в то же время, уменьшение ставки НДС безусловно приведет к росту ВВП.
В итоге снижение НДС не окажет отрицательного воздействия на бюджет в краткосрочном периоде и приведет к росту промышленности, в первую очередь в сегменте переработки, росту налоговых поступлений в бюджеты регионов, росту заработной платы значительного числа граждан и, соответственно, к повышению уровня благосостояния.