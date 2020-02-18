Дума рассмотрит снижение НДС до 15 %

В Госдуму час назад внесен законопроект № 903200-7 с поправками в НК.

Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России» предлагают снизить НДС с 20 до 15 %.

В пояснительной записке авторы проекта напомнили, что повышая НДС с 2019 года, власти рассчитывали получить дополнительно в бюджет 600 млн. руб.

Некоторая прибыль действительно была получена. За первое полугодие 2019 года рост поступления составил 307 060 млн. руб.

Но в то же время выросли налоговые вычеты в сферах добычи, производства и реализации нефти, нефтепродуктов, природного газа, металла, угля и электроэнергии. Т.е. в сферах энергетики, добычи и первичной переработки природных ресурсов. Так сумма вычета, заявленного по ставке 0% при экспорте нефти и нефтепродуктов только крупнейшими налогоплательщиками, составила 147 338 млн. руб.

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Таким образом, задекларированное повышение ставки НДС для увеличения финансирования национальных проектов себя не оправдало. Налоги, которые легли дополнительным бременем на всю экономику и граждан страны, пошли на дополнительные выплаты в перечисленные выше сферы, которые и без этого повышения дохода являются самыми высокодоходными и с самой высокой заработной платой в стране, отмечают авторы проекта.

Снижение ставки НДС с 20 до 15 % приведет к снижению поступления этого вида налога в консолидированный бюджет РФ на сумму порядка 1 трлн. руб. в год. Но, в то же время, уменьшение ставки НДС безусловно приведет к росту ВВП.

В итоге снижение НДС не окажет отрицательного воздействия на бюджет в краткосрочном периоде и приведет к росту промышленности, в первую очередь в сегменте переработки, росту налоговых поступлений в бюджеты регионов, росту заработной платы значительного числа граждан и, соответственно, к повышению уровня благосостояния.