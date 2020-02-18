Обувной бизнес сможет применять ЕНВД на четыре месяца дольше

Минпромторг предлагает продлить срок внедрения маркировки обуви с 1 марта до 1 июля 2020 года в связи с неготовностью отрасли.

Об этом говорится в проекте постановления министерства, о нем написал ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке к документе, для исполнения указанных требований участникам оборота обувных товаров необходимо обеспечить организационно-техническую готовность, в том числе интеграцию своих учетных систем с информационной системой мониторинга.

«С учетом того, что в настоящее время программное обеспечение учетных систем участников оборота товаров нуждается в доработке в целях интеграции с государственной информационной системой, существует риск отсутствия технической возможности исполнения участниками оборота обувных товаров требований постановления № 860 в части передачи сведений в информационную систему мониторинга в установленные сроки. Исходя из изложенного, возникает необходимость переноса сроков в постановлении № 860, включая срок представления соответствующих сведений участниками оборота обувных товаров до момента надлежащей технической оснащенности», — отмечается в документе.

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17 февраля экспертный совет Ассоциации развития технологий маркировки и прослеживаемости «Альянс Форта» направил письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову и генеральному директору оператора маркировки «Оператор-ЦРПТ» Дмитрию Алхазову с просьбой перенести начало обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 года. Участники отрасли просят провести дополнительный технологический аудит готовности информационной системы к эксплуатации, а также определить порядок тестирования и ввода в эксплуатацию ее функционала при непосредственном участии представителей компаний участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. По мнению участников, по результатам тестирования необходимо принять решение о переносе сроков запрета оборота, а также рассмотреть вопрос поэтапного введения запретов на ввод в оборот, оборот и выбытие немаркированных обувных товаров.

Под письмом подписались представители компаний «Яндекс.Маркет», «Купишуз», «Детский мир», Pazolini Group, Melon Fashion Group и другие. В Минпромторге ТАСС подтвердили получение письма.

Перенос срока введения обязательной маркировки даст возможность продавцам обуви применять ЕНВД до 1 июля 2020, а не до 1 марта.