Глава особой экономической зоны «Титановая долина» задержан за взятку

Вечером 17 февраля в Екатеринбурге был задержан гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов.

По версии следствия, топ-менеджер получил взятку в 2,5 миллиона рублей от контрагента «Титановой долины». Его задержали с поличным при получении взятки в одном из кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис ОЭЗ, пишет «Комсомольская правда».

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Особая экономическая зона «Титановая долина» создана в декабре 2010 года и находится под управлением УК «Титановая долина», которая на 100% принадлежит правительству Свердловской области. Артемий Кызласов был назначен на должность гендиректора управляющей компании сразу после ее формирования.

Предполагаемым взяткодателем был представитель компании «Проектное дело». Следствие считает, что Артемий Кызласов вымогал деньги не только у представителей этой компании.

«Человек ничего не боялся, вымогал взятки за успешное закрытие контрактов не только у своих прямых подрядчиков, но и у субподрядчиков. Жертвам он говорил, что у него есть «крыша» в ФСБ и других силовых структурах, поэтому ему ничего не будет. Но это не соответствует действительности, и вчерашнее задержание это подтвердило, — рассказал источник «Комсомольской правды».