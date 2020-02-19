Чеки на возврат НДС в системе Tax Free станут электронными

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 875579-7, который даст возможность применять электронные чеки для возврата иностранным гражданам НДС при вывозе купленных в России товаров (tax free).

Механизм Tax Free заработал в России в 2018 году. Система аналогична мировым — иностранец имеет право вернуть часть уплаченного налога за покупки в России. При этом действует ряд ограничений: сумма покупки должна быть не менее 10 тысяч рублей плюс система действует только в определенных магазинах.

Для того чтобы вернуть НДС при выезде за рубеж иностранцу при покупке товаров надо получить специальный документ — чек Tax Free. При выезде из России этот чек (вместе с товаром и паспортом) предъявляется в аэропорту сотрудникам таможенных органов, которые проставят в нем специальную отметку. При этом товары не должны быть в употреблении, а также должен быть соблюден трехмесячный срок со дня покупки товара.

Возврат НДС осуществляется наличными сразу при выезде. Также деньги можно получить в течение года на расчетный счет или банковскую карту через оператора Tax Free, либо напрямую от магазина.

Новые положения НК РФ, которые вступят в силу после принятия закона, позволят организовать электронный документооборот между всеми участниками системы компенсации сумм НДС иностранным гражданам при выезде.

По мнению правительства РФ, автора законопроекта, поправки упростят оформление документов, решат проблему утери чеков и сократят время на прохождение таможни.