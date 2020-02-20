Квест без правил: как ИП перевести деньги себе на карту, чтобы её не заблокировали

Индивидуальный предприниматель перевел с расчетного счета себе деньги на личную карту и её заблокировали. Увы, эта ситуация уже стала обыденностью. Что делать и как жить дальше предпринимателю обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

Всё началось с этого поста:

«Есть ИП, после уплаты налогов он переводит деньги на свою карту физика. Сбер эту карту заблокировал и требует бумаги „подтверждающие“ экономический смысл операции. Может паспорта им отправить в финмониторинг ? Паспорт ИП и паспорт физика, владельца счета. Мол, попробуй найди отличия. Ну доколе эти издевательства над клиентами банка и нами, бухгалтерами, которым собирать бумаги и придумывать отписки?».

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В подобные истории попадали многие. Есть мнение, что бороться со Сбером просто бесполезно:

«Знакомый бухгалтер говорит, что ей не известно ни одного случая, когда комплаенс Сбера разблокировал бы карту физлица, заблокированную за перевод на эту карту средств со счета ИП. Независимо от того, оформлено это ИП на тебя( сам себе переводишь средства) или на другого человека. Это бред, конечно. Равно как бред в квадрате то, что этому физлицу Сбербанк больше НИКОГДА не откроет счет».

«Тоже было такое в прошлом году, писал, объяснял зачем ему деньги на свою карту. Бесполезно, но отослать все объяснения всё равно обязательно нужно! Нельзя игнорировать запросы банка, даже если приняли решение уйти оттуда. После всех общений всё равн о не разблокировали и пришлось уйти, менеджер другого банка посоветовал ему делать личные траты с корпоративной карты, не переводя на личную». 📌 Реклама Отключить

Впрочем, не все истории заканчивались так грустно:

«У меня ИП за 20 тыс заблокировали. После моей бумаги разблокировали! Но естественно мы ушли оттуда».

Банки считают переводы со счетов ИП на счета физлиц подозрительнами, ссылаясь на 115-ФЗ. Кое-кто из бухгалтеров советует просто выполнять правила этой банковской игры, однако, как замечают другие — это квест, причем без правил, и никто не застрахован от произвола.

Коллеги советуют ИП сменить банк на более клиентоориентированный. Но, по меткому замечанию одной участницы группы, нет сейчас банков ориентированных на клиентов больше, чем на указания ЦБ по финмониторингу.

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В результате обсуждения автор темы сделал свои выводы: