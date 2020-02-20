Если на рецепте нет специального штампа, это не повод для отказа в социальном вычете по НДФЛ

С 2019 год социальный налоговый вычет по НДФЛ можно получить в размере стоимости любых лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Для реализации своих прав налогоплательщиком могут быть представлены любые документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ и подтверждающие назначение налогоплательщику лечащим врачом приобретенных за счет собственных средств лекарственных препаратов для медицинского применения, а также произведенные расходы.

Об этом сообщает Минфин в письме 03-04-06/103356 от 30.12.2019.

В целях получения социального налогового вычета при оформлении назначения лекарственных препаратов на рецептурном бланке налогоплательщик в качестве подтверждающих документов представляет рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, а также платежные документы (в частности, кассовый чек) из аптеки.

Минфин высказал мнение, что отсутствие на рецептурном бланке штампа «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» не является основанием для отказа налогоплательщику в предоставлении социального налогового вычета.

Напомним, ранее мы рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются налогоплательщики, желающие получить заветный рецепт со штампом.Во многих медицинских организаияъ такого штампа вовсе нет. А иногда дело и вовсе доходит до курьезов.