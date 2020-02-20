Над чем пыхтел Росфинмониторинг. Итоги работы

На прошлой неделе состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга на тему «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году и основных задачах на 2020 год». На встречу пришли помощник президента Серышев, зампредседателя правительства Оверчук, первый замминистра юстиции Песенко, руководитель ФНС Егоров и другие.

Итоги работы Росфинмониторинга в 2019 году такие:

– Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества.

– Удалось пресечь деятельность 25 «теневых площадок», оборот которых составлял 38 млрд рублей.

– Применение заградительных мер банками позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 200 млрд руб.

– В целях минимизации рисков использования судебной системы для обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям, Росфинмониторинг привлекался в процессы в качестве третьего лица почти 4 тысячи раз. Общая сумма исковых требований, рассмотренных Службой, составила более 150 млрд рублей. С учетом заключений РосФина приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей.

📌 Реклама Отключить

– Антиотмывочная система демонстрирует очевидное снижение объема сомнительных операций – в среднем на 20-30% ежегодно.

– По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, ЦБ и другими участниками «антиотмывочной» системы, количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тыс., объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза.

–Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации.

– Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок.

– Совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральным казначейством, МВД, ФНС и ФАС России завершается разработка механизма выявления номинальных юридических лиц и пресечения их деятельности в целях принятия превентивных мер для обеспечения сохранности бюджетных средств.

📌 Реклама Отключить

– В рамках минимизации коррупционных рисков, Росфинмониторингом проведено свыше 4 тыс. проверочных мероприятий, материалы почти 190 финансовых расследований с выявленными признаками легализации преступных доходов направлены в правоохранительные органы.

– С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 390 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, а также более 45 уголовных дел по фактам легализации доходов, связанных с коррупцией, арестованы активы фигурантов более чем на 30 млрд рублей.

– Совместными усилиями с ФСБ России удалось пресечь деятельность пяти масштабных каналов ресурсного обеспечения международных террористических организаций, через которые на нужды террористических организаций перечислено около 120 млн руб.

– Совместно с МВД России ликвидирован канал финансирования МТО «ИГИЛ», который действовал на территории России с 2014 года и через него было выведено свыше 500 млн рублей.