Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, обвиняемый объявлен в международный розыск.
Вайнберг обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).
Сам господин Вайнберг удивился такому решению суда. По его словам, за время работы в «Адамасе» он не был там генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой. «Я не работаю в компании с 2015. За все это время меня никто и никуда не вызывал и не проводил со мной никаких следственных действий», — сказал он РБК.