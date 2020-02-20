Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

бух2007 вот кстати время покажет насколько готовы граждане РФ самостоятельно платить взносы на пенсию.А т... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

бух2007 это с чего вдруг? Что за закон такой, запрещающий выселять ребенка?Если ребенок не собственник - ... Суды смогут назначать дополнительные жилищные алименты на детей

MaxC А часто ИП без сотрудников приходится сдавать статистику? И какие у них могут быть взаимоотношени... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

Мадама Те кто были в Китае, говорят там на ценниках этот код, но у них нет онлайн касс и поэтому это у н... Для бизнеса изменят расчет по безналу

ДженЭйр "Во-первых, не понятна сама ситуация, как дети оказались фактически на улице, ведь по&n... Суды смогут назначать дополнительные жилищные алименты на детей

Старый ворчун Вот ввели новый СЗВ-ТД, а идиотизм с СЗВ-М не прекратился.... ФНС формирует семейное древо плательщиков

Мадама Почему для помощи ИП не сделать один по настоящему нормальный банк, а не такой, что ИП становится... ЦБ пресечет повышенные комиссии и заградительные тарифы банков

Старый ворчун Как часто вы покупаете квартиру у мамы? ФНС формирует семейное древо плательщиков

бух2007 5 миллионов - это не все работающие, а только те, у кого в январе были кадровые изменения.... 500 тысяч работодателей сдали в ПФР СЗВ-ТД на 5 миллионов сотрудников

Ego Ну что ж, сочувствую этому "кому-то другому". Но увы, это не я и не мой работодатель.А так-то люб... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

бух2007 а кто им запрещает идти ногами в Соцзащиту и подавать все в бумажном виде? Людям делают как проще... Какое пособие на детей от 3 до 7 лет будут платить и как его оформить

Ego Примените этот совет к себе. Покажите пример мужества : )... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

VikaV2193 Я знаю, то что написано на их сайте. У Вас другой Сбер? Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Ego У меня нет зарплатных карт вообще. Никаких зарплатных карт никаких банков.... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Над.К Это потому что не было жалоб в ТИ или каких-нибудь родственников, которые могли бы устроить сканд... Мать не имеет права на получение зарплаты умершего отца своих детей

Над.К Во-первых, налог может быть меньше, 4%, а не 6. Во-вторых, не нужна ККТ. В третьих, отсутствие вс... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

бух2007 Самозанятым выгодно быть пенсионерам. Во-первых, не надо платить взносы, которые погоды не делают... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

бух2007 Тем не менее чем больше баллов, тем больше пенсия. Сейчас коллега оформляет пенсию, баллов у него... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

Старый ворчун Да ничего. Вот только желания банков для этого недостаточно, необходимо т.н. "политическое решени... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

yante Я думаю то, нынешний идиотизм прекратится, придет другой, когда нужно будет все предоставлять по ... ФНС формирует семейное древо плательщиков

yante Пусть Вася теперь готовится доказывать, что кроме "тети Маши" у него нет других родственников... ... ФНС формирует семейное древо плательщиков

yante Получается, что ИП и самозанятые будут получать одинаковую пенсию, но если ИП обязан платить взно... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

MaxC Ну вот, видите, не бесплатная у Вас карточка))) Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка