Веганы составили список своих требований для работодателей

Благотворительная организация «Веганское общество» составила список рекомендаций для работодателей, которые хотят создать комфортные условия для своих сотрудников-веганов. На документ обратил внимание журнал Inc.

В документе с рекомендациями говорится, что на корпоративных обедах лучше предлагать несколько вариантов меню, одно из которых должно включать блюда без продуктов животного происхождения. В том случае, если сотрудник обязан носить рабочую форму, нужно учесть, чтобы она не состояла, например, из шерсти животных.

Также веганы порекомендовали руководителям освобождать не-мясоедов от корпоративных мероприятий, которые подразумевают эксплуатацию или поедание животных. Речь идет, например, о совместных выездах на барбекю или походов в цирк. Веганы попросили внимательнее относиться к их идентичности и воздержаться от обидных шуток.

В списке рекомендаций также говорится, что веганам может понадобиться отдельная кухонная зона, в которой не готовят мясо, а также специально маркированные ножи, вилки и другие столовые приборы. По возможности, веганы также хотят иметь отдельную полку в холодильнике.